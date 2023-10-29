Израиль отказался от полномасштабной операции в Газе и продолжает выборочные удары по ХАМАС, - The New York Times
Планы Израиля о полномасштабном наступлении на сектор Газа изменились после совместных усилий министра обороны США Ллойда Остина и других официальных лиц. ЦАХАЛ продолжает выборочные удары по ХАМАСу
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников.
Решение Израиля воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и провести более ограниченные удары было согласовано с предложениями министра обороны США Ллойдом Остином, сообщили американские чиновники 28 октября.
Представители администрации Байдена предупредили, что трудно предсказать действия Израиля, поскольку усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции, но пока вторжение израильских сухопутных сил в Газу меньше, чем то, что изначально описывали израильские военные Остину высшим военным в США. Первоначальные планы израильского вторжения вызвали обеспокоенность США, заявивших, что ЦАХАЛ еще не готов начать наземное вторжение.
Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом отметил пересмотр того, как израильские силы могут совершить наземное вторжение в Газу, где ХАМАС поддерживает запутанную сеть тоннелей под густонаселенными районами.
Анонимный чиновник США заявил, что Израиль усовершенствовал план после комментариев Остина и других официальных лиц. Однако Белый дом настаивает на том, чтобы США не диктовали Израилю действия по вторжению в Газу.
Другими факторами, которые могли повлиять на планы Израиля, является давление на переговоры о заложниках и внутренние конфликты по стратегии, месту и времени вторжения между израильскими политическими и военными лидерами.
Американские чиновники говорят, что Израиль, похоже, проводит поэтапную операцию с меньшими разведывательными подразделениями, которые продвигаются в Газу, чтобы найти бойцов ХАМАС, столкнуться с ними и найти их слабые места.
- В субботу, 28 октября, Израиль заявил , что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры.
- Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе и глава военно-морских сил ХАМАСа Ратаб Абу Цагибан .
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в Газу.
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