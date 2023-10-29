Израиль отказался от полномасштабной операции в Газе и продолжает выборочные удары по ХАМАС, - The New York Times

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Решение Израиля воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и провести более ограниченные удары было согласовано с предложениями министра обороны США Ллойдом Остином, сообщили американские чиновники 28 октября.

Представители администрации Байдена предупредили, что трудно предсказать действия Израиля, поскольку усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции, но пока вторжение израильских сухопутных сил в Газу меньше, чем то, что изначально описывали израильские военные Остину высшим военным в США. Первоначальные планы израильского вторжения вызвали обеспокоенность США, заявивших, что ЦАХАЛ еще не готов начать наземное вторжение.

Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом отметил пересмотр того, как израильские силы могут совершить наземное вторжение в Газу, где ХАМАС поддерживает запутанную сеть тоннелей под густонаселенными районами.

Анонимный чиновник США заявил, что Израиль усовершенствовал план после комментариев Остина и других официальных лиц. Однако Белый дом настаивает на том, чтобы США не диктовали Израилю действия по вторжению в Газу.

Другими факторами, которые могли повлиять на планы Израиля, является давление на переговоры о заложниках и внутренние конфликты по стратегии, месту и времени вторжения между израильскими политическими и военными лидерами.

Американские чиновники говорят, что Израиль, похоже, проводит поэтапную операцию с меньшими разведывательными подразделениями, которые продвигаются в Газу, чтобы найти бойцов ХАМАС, столкнуться с ними и найти их слабые места.