Израиль отказался от локдаунов: граждан будут усиленно тестировать на коронавирус

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительства Нафтали Беннет.



"Мы приняли решение обеспечить граждан Израиля бесплатными тестами на антиген, инициируя таким образом бесплатное тестирование. Кроме того, вчера мы объявили о сокращении изоляции до 5 дней. Вместо введения локдаунов мы сейчас работаем над поиском решений, чтобы сохранить экономику и вместе преодолеть пик пандемии коронавируса", - написал Беннет.



Он отметил, что Министерство здравоохранения ежедневно тестирует "каждого пятого человека".



По его словам, благодаря массовому тестированию населения и ревакцинации правительством был изменен подход к применению ограничений.



Кроме того, Кнессет Израиля инициирует выплаты для предпринимателей, экономически наиболее пострадавших от пандемии, в частности, из-за введения локдаунов.



"На этой неделе мы (парламент - ред.) приняли решение о выплате компенсаций предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина", - подытожил глава правительства.

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