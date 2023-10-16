Израиль отказал Зеленскому в официальном визите, - The Times of Israel

Об этом пишет The Times of Israel .

"Время не подходит", - говорится в заявлении об отказе.

После нападения на Израиль Зеленский выступил с решительной защитой страны, заявив, что у Израиля "безоговорочное право защищаться от атак палестинских террористов".

"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, а против человечества в целом", - сказал он.

Издание напоминает, что Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военной помощи, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.