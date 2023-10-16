Израиль отказал Зеленскому в официальном визите, - The Times of Israel
Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в знак солидарности в связи с нападением ХАМАСа - отмечается, что это "не ко времени"
Об этом пишет The Times of Israel .
"Время не подходит", - говорится в заявлении об отказе.
После нападения на Израиль Зеленский выступил с решительной защитой страны, заявив, что у Израиля "безоговорочное право защищаться от атак палестинских террористов".
"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, а против человечества в целом", - сказал он.
Издание напоминает, что Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военной помощи, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.
- 11 октября СМИ сообщили , что президент Украины Владимир Зеленский изучает возможность посетить Израиль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.36 Покупка 37.36Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.51Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное