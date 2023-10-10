Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти

Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти

10 октября, 2023 вторник
09:43
Мир

Израиль приказал закрыть газовое месторождение Тамар из-за боевых действий. Это может подвергнуть угрозе планы Израиля стать региональным поставщиком газа. Следствием для Европы может стать повышение цен на газ

Об этом информирует Bloomberg.

Израиль приказал закрыть крупное газовое месторождение принадлежащее компании Chevron Corp. в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности, поскольку боевые действия между ХАМАСом и израильскими военными продолжаются уже третий день.

"В связи с сложившейся ситуацией, служба безопасности распорядилась временно прекратить поставки природного газа из месторождения Тамар", - говорится в заявлении министерства энергетики страны.

Открытие газовых месторождений в Израиле за последние два десятилетия трансформировало экономику страны, и закрытие месторождения, расположенного примерно в 80 километрах к западу от Хайфы, ставит под угрозу планы Израиля стать главным региональным поставщиком. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.

Часть египетских поставок идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к понижению размеров последующих поставок либо даже задержек. Цены на газ в Европе уже выросли на 14%.

"Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, местного населения, окружающей среды и наших объектов", - говорится в заявлении компании Chevron, отправленном по электронной почте. Компания продолжает поставлять газ клиентам в Израиле и регионе из другого крупного проекта под названием "Левиафан".

Газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча по каждой составляет примерно от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки, согласно информации на сайте Chevron.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты". Президент Палестины Махмуд Аббас во время войны с Израилем планирует визит в Россию.

В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС на Израиль.

газ
Европа
Израиль
Египет
Экономика
Война в Израиле
Читайте также:
9 октября, 2023 понедельник
Ушел из жизни дипломат и юрист-международник Владимир Василенко
Автор Юрий Мартынович
8 октября, 2023 воскресенье
Когда немцы будут делать танки в Украине и почему компания Rheinmetall важна для развития украинского ВПК
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
11:20
Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
11:13
Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
11:07
Сироп от кашля
Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
10:54
Обновлено
В Красном Кресте заявили, что у них нет проверенной информации, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет
10:53
В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ
10:51
Нефть дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
10:46
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину
10:45
OPINION
Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир
10:41
Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать
10:30
США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль
10:26
Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
10:24
РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"
10:17
Система "Шлях" до сих пор не интегрирована с реестрами пограничников
10:02
Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"
09:53
Инфографика
Курс валют на 10 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:50
Wi-Fi
В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА
09:31
Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина
09:31
POLITDATA: НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политпартий
09:14
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских
09:06
Обновлено
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник. Анкара раскритиковала решение
08:57
Обзор
ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября
08:41
Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства
08:40
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
08:19
Эксклюзив
Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко
08:15
"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
08:05
Обновлено
Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
08:00
Обновлено
Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
07:43
Россия организовала похищение украинских детей из-за "гуманитарных миссий", - Андрющенко
07:26
Эксклюзив
Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 9 из 10 дел в судах
07:03
Интервью
Как избавиться от старых маршруток и почему система "Шлях" уязвима для манипуляций. Большой разговор "Эспрессо" с главой Укртрансбезопасности
07:00
Белый дом осветили синим и белым в знак поддержки Израиля
06:57
"Деяния ХАМАСа не имеют оправдания": США, Франция, Германия, Италия и Британия поддержали Израиль в совместном заявлении
06:35
Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине
06:31
В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний
05:59
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
05:37
Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата
04:40
МКС
Очередная авария РФ в космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
04:12
Израиль Палестина
Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию
03:44
Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV