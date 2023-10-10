Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
Израиль приказал закрыть газовое месторождение Тамар из-за боевых действий. Это может подвергнуть угрозе планы Израиля стать региональным поставщиком газа. Следствием для Европы может стать повышение цен на газ
Об этом информирует Bloomberg.
Израиль приказал закрыть крупное газовое месторождение принадлежащее компании Chevron Corp. в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности, поскольку боевые действия между ХАМАСом и израильскими военными продолжаются уже третий день.
"В связи с сложившейся ситуацией, служба безопасности распорядилась временно прекратить поставки природного газа из месторождения Тамар", - говорится в заявлении министерства энергетики страны.
Открытие газовых месторождений в Израиле за последние два десятилетия трансформировало экономику страны, и закрытие месторождения, расположенного примерно в 80 километрах к западу от Хайфы, ставит под угрозу планы Израиля стать главным региональным поставщиком. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.
Часть египетских поставок идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к понижению размеров последующих поставок либо даже задержек. Цены на газ в Европе уже выросли на 14%.
"Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, местного населения, окружающей среды и наших объектов", - говорится в заявлении компании Chevron, отправленном по электронной почте. Компания продолжает поставлять газ клиентам в Израиле и регионе из другого крупного проекта под названием "Левиафан".
Газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча по каждой составляет примерно от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки, согласно информации на сайте Chevron.
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.
Представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты". Президент Палестины Махмуд Аббас во время войны с Израилем планирует визит в Россию.
В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС на Израиль.
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