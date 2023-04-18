Израиль остановился под звуки сирен, чтобы почтить память жертв Холокоста
В День памяти жертв Холокоста во вторник, 18 апреля, утром Израиль на две минуты остановился во время сигнала сирены в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны
Об этом сообщает The Times of Israel.
"Сирена остановила жизнь: пешеходы замерли на месте, автобусы остановились на оживленных улицах, автомобили остановились на главных автомагистралях, а водители вышли и стояли на дороге, склонив головы", - говорится в сообщении.
Сразу после сирены в музее Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме началась официальная государственная церемония чествования Дня памяти мучеников и героев Холокоста, где президент Исаак Герцог, премьер-министр Бенджамин Нетаньяху, спикер Кнессета Амир Охана, председатель Верховного суда несколько человек, переживших Холокост, возложили венки к памятнику в честь восстания в Варшавском гетто в 1943 году.
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Сотни менее масштабных церемоний памяти жертв Холокоста состоятся в течение дня во многих государственных учреждениях страны.
- 9 апреля стало известно, что правительство государства Израиль решило продлить еще на один год выдачу виз и оказание всесторонней помощи беженцам от российского вторжения в Украину.
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