Израиль остановился под звуки сирен, чтобы почтить память жертв Холокоста

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Сирена остановила жизнь: пешеходы замерли на месте, автобусы остановились на оживленных улицах, автомобили остановились на главных автомагистралях, а водители вышли и стояли на дороге, склонив головы", - говорится в сообщении.

Сразу после сирены в музее Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме началась официальная государственная церемония чествования Дня памяти мучеников и героев Холокоста, где президент Исаак Герцог, премьер-министр Бенджамин Нетаньяху, спикер Кнессета Амир Охана, председатель Верховного суда несколько человек, переживших Холокост, возложили венки к памятнику в честь восстания в Варшавском гетто в 1943 году.

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Сотни менее масштабных церемоний памяти жертв Холокоста состоятся в течение дня во многих государственных учреждениях страны.