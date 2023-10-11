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Израиль определил четыре причины неготовности к нападению ХАМАС, - NYT

11 октября, 2023 среда
08:54
Мир

Израильские службы безопасности допустили логистические и разведывательные ошибки, которые привели к неожиданному нападению террористов ХАМАС на Израиль

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что израильская разведка незадолго до нападения обнаружила всплеск активности в некоторых сетях боевиков Газы. Тогда они направили тревогу израильским солдатам, охранявшим границу Газы, однако предупреждение не было выполнено потому, что солдаты его не поняли или не прочли.

Вскоре после этого ХАМАС направило беспилотников, чтобы вывести из строя некоторые израильские военные станции сотовой связи и башни наблюдения вдоль границы, не позволяя офицерам контролировать территорию с помощью видеокамер. БПЛА также уничтожили пулеметы с дистанционным управлением, установленные Израилем на своих пограничных укреплениях.

"Благодаря этому нападающим ХАМАС было легче подойти и взорвать части пограничного забора и разрушить его бульдозером в нескольких местах с удивительной легкостью, позволяя тысячам палестинцев пройти через пробелы", - говорится в сообщении.

Четыре официальных лица Израиля, желавшие остаться анонимными, успех внезапного нападения ХАМАС обусловлен рядом провалов безопасности израильской разведки и военных, в частности:

  • Отказ офицеров разведки контролировать ключевые каналы связи, используемые палестинскими нападающими;
  • Чрезмерная зависимость от оборудования для наблюдения за границей, которое террористы легко отключили, что позволяло им совершать нападения на военные базы и убивать солдат в их койках;
  • Скопление командиров на одной пограничной базе, захваченной на начальной фазе вторжения, препятствовало общению с остальными вооруженными силами;
  • Готовность принять за чистую монету заявления военных лидеров Газы, сделанные по приватным каналам, о которых палестинцы знали, что за ними следит Израиль.

"Мы тратим миллиарды и миллиарды на сбор разведданных о ХАМАСе. Тогда за секунду все развалилось, как косточки домино", - заявил бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузански.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС сообщили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Позже представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на заседании глав МИД Евросоюза заявил , что некоторые действия Израиля, несмотря на самозащиту, противоречат гуманитарному праву и призвал не прекращать гуманитарную поддержку Палестины.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в страны после атаки боевиков ХАМАСа.

В результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль количество жертв возросло до 1200. В то же время ЦАХАЛ поразил более 200 целей в Газе.

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