Израиль оказался под обстрелом со стороны сектора Газа
В ночь на 23 февраля Израиль оказался под обстрелом из сектора Газа: по территории страны выпустили 6 ракет
Об этом говорится в твиттере армии обороны Израиля.
Согласно сообщению, в ночь на 23 февраля Израиль оказался под ракетным ударом из сектора Газа: было выпущено 6 ракет, 5 из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны, еще одна упала на нежилую территорию.
- Напомним, 19 февраля израильская ракета попала в здание в центре столицы Сирии - Дамаске, сообщалось , что удар произошел в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов. Впоследствии Reuters проинформировали , что есть попадание в объект, где собирались иранские официальные лица для продвижения программ разработки БПЛА или ракет в Сирии.
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