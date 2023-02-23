Израиль оказался под обстрелом со стороны сектора Газа

Об этом говорится в твиттере армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, в ночь на 23 февраля Израиль оказался под ракетным ударом из сектора Газа: было выпущено 6 ракет, 5 из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны, еще одна упала на нежилую территорию.