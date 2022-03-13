Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину и призвал прекратить атаки
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину
Об этом сообщают на официальном сайте МИД Израиля.
"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. Оно не имеет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", - заявил Яир Лапид.
Министр заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "поскорее положить конец этой жестокой трагедии".
- Ранее сообщалось, что Израиль постарается быть посредником между Россией и Украиной даже в том случае, если успех кажется маловероятным.
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