Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину и призвал прекратить атаки

Об этом сообщают на официальном сайте МИД Израиля.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. Оно не имеет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", - заявил Яир Лапид.

Министр заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "поскорее положить конец этой жестокой трагедии".