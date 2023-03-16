Израиль одобрил продажу Украине систем борьбы с дронами, - Axios

Об этом пишет Axios со ссылкой на трех израильских и украинских чиновников.

Это впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину, когда Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи в Украину.

До этого Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь повлиять на напряженность в отношениях с Россией и навредить собственным интересам безопасности в Сирии, объясняют журналисты.

Но после того, как Россия начала использовать ударные беспилотники иранского производства, украинское правительство усилило свое давление на Израиль по военной помощи.

Украинские чиновники утверждают, что предоставление систем вооружения Украине отвечает интересам Израиля, поскольку Иран может усовершенствовать свои беспилотники на основе опыта российско-украинской войны.

Израильские министры обороны и иностранных дел Йоавон Галлан и Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля, когда Израиль по приказу премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху проводил пересмотр своей политики по войне, заявили израильские и украинские чиновники.

По словам израильских источников, это рассмотрение завершено, но новые решения не приняты. Лицензии были одобрены для двух израильских компаний – Elbit и Rafael, разрабатывающих системы борьбы с дронами.

Израиль предлагает купить Украине средства электронной борьбы для блокирования и сбивания беспилотников, которые имеют радиус действия около 25 миль и могут располагаться вблизи электростанций или других критических мест.

По словам израильского чиновника, одной из причин, по которой Израиль одобрил лицензии, является, очевидно, желание увидеть, как системы работают против иранских беспилотников.

Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы посмотреть на презентацию систем борьбы с беспилотниками. Однако он подтвердил, что соглашение еще не подписано.

Впрочем, издание добавляет, что Министерство обороны Украины считает эти системы менее приоритетными, ведь Силам обороны в 75-90% случаях удается перехватывать беспилотников. Украинское чиновник подчеркнул, что для Украины важнее системы защиты от баллистических ракет.