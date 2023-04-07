Израиль объявил об ударах по сектору Газа
В ночь с 6 на 7 апреля израильская армия нанесла удары по сектору Газа
Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Вооруженных сил Израиля.
"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по сектору Газа", - говорится в официальном заявлении, которое было опубликовано в 00:21.
- В субботу вечером, 18 марта, ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в открытую местность и упала на юге Израиля.
- 5 апреля полиция в Израиле напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщается о семи раненых палестинцах. Также по стране запустили ракеты из сектора Газа.
- 6 апреля, около 14:30, по территории Израиля было выпущено 34 ракеты с территории Ливана. Это стало самой массированной атакой с 2006 года.
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