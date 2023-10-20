Израиль объявил об эвакуации гражданских из Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном
Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что Израиль объявил эвакуацию на фоне неоднократных ракетных атак террористической группы "Хезболла" и других палестинских союзных группировок.
Издание сообщает, что вчера в результате очередной атаки ранения получили 3 человека.
- 19 октября израильские военные заявили , что нанесли удары по военным объектам террористической организации "Хезболла" на границе с Ливаном.
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