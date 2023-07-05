Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что израильский военный представитель Даниэль Хагари заявил, что все войска покинули Дженин и что операция завершена. Свидетели в Дженине сообщили, что видели выезжавшие из города колонны израильской военной техники после наступления темноты.

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В результате двухдневной военной операции погибли 12 палестинцев, из которых по меньшей мере 5 были бойцами. Также известно о десятке пострадавших гражданских. Когда армия Израиля начала отступление, один израильский солдат был убит в Дженине.

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Во вторник, министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайл заявил, что израильская армия виновата в стрельбе по палестинцам во дворе государственной больницы Дженина: "Агрессия Израиля достигла своего апогея сегодня днем, когда граждане были обстреляны прямо во дворе больницы Дженина, ранены трое, двое из них серьезно".

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Военная операция в лагере Дженина

Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.