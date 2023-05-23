Об этом пишет Reuters.

Он заявил, что Иран превращает коммерческие корабли в платформы для запуска ракет, беспилотников и для коммандос, целью чего является распространение подпольного военно-морского влияния Тегерана далеко за пределы Персидского залива.

Заявление на форуме безопасности в Герцлии прозвучало на фоне нового обострения напряженности между региональными противниками из-за ядерной программы Ирана и поддержки палестинских и ливанских боевиков.

Галант показал изображение шести якобы перепрофилированных иранских судов, пять из которых он назвал "плавающими террористическими базами". Он добавил, что одно из таких судов недавно заметили на пути в Аденский залив.

"Это напрямую следует из морского терроризма, который Иран навязывает в Персидском заливе и Аравийском море. Он работает над расширением своей деятельности также на Индийский океан, а позже - на Красное и Средиземное моря", - сказал министр.

В течение последних двух лет Иран и Израиль обменивались обвинениями в серии атак на корабли в Персидском заливе.