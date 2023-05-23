Израиль обвинил Иран в использовании гражданских кораблей в качестве "плавающих баз террористов"
Министр оборон Израиля Йоав Галант обвинил Корпус стражей исламской революции в Иране в превращении коммерческих гражданских кораблей в "плавучие базы террористов"
Об этом пишет Reuters.
Он заявил, что Иран превращает коммерческие корабли в платформы для запуска ракет, беспилотников и для коммандос, целью чего является распространение подпольного военно-морского влияния Тегерана далеко за пределы Персидского залива.
Заявление на форуме безопасности в Герцлии прозвучало на фоне нового обострения напряженности между региональными противниками из-за ядерной программы Ирана и поддержки палестинских и ливанских боевиков.
Галант показал изображение шести якобы перепрофилированных иранских судов, пять из которых он назвал "плавающими террористическими базами". Он добавил, что одно из таких судов недавно заметили на пути в Аденский залив.
"Это напрямую следует из морского терроризма, который Иран навязывает в Персидском заливе и Аравийском море. Он работает над расширением своей деятельности также на Индийский океан, а позже - на Красное и Средиземное моря", - сказал министр.
В течение последних двух лет Иран и Израиль обменивались обвинениями в серии атак на корабли в Персидском заливе.
- В феврале Иран "шахедами" атаковал израильский нефтяной танкер в Аравийском море.
- Впоследствии военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе.
- Уже в мае стало известно, что американские военные планируют работать над укреплением обороноспособности в регионе Персидского залива после захвата Ираном коммерческих судов и преследований в последние месяцы.
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