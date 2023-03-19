Израиль обстреляли из района сектора Газа

Об этом пишут The Jerusalem Post.

В субботу вечером Израиль оказался под ракетным обстрелом из района сектора Газы, ракета упала на открытой местности на юге Израиля, включив сирены в Нахаль-Оге вблизи сектора.

"Ракетный обстрел произошел всего через два дня после того, как два командира местных очагов террористических группировок "Исламский джихад" и ХАМАС в Дженнине были убиты в столкновениях с израильскими войсками", - отметили журналисты.