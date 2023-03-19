Израиль обстреляли из района сектора Газа
В субботу вечером, 18 марта, ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в открытую местность и упала на юге Израиля
Об этом пишут The Jerusalem Post.
В субботу вечером Израиль оказался под ракетным обстрелом из района сектора Газы, ракета упала на открытой местности на юге Израиля, включив сирены в Нахаль-Оге вблизи сектора.
"Ракетный обстрел произошел всего через два дня после того, как два командира местных очагов террористических группировок "Исламский джихад" и ХАМАС в Дженнине были убиты в столкновениях с израильскими войсками", - отметили журналисты.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что Израиль нанес авиаудара по базе и составам ополченцев, поддерживаемых Ираном, возле аэропорта Алеппо: погибли 3 человека и выведен из строя аэродром.
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