Израиль обезвредил еще одного лидера "Исламского джихада" в секторе Газа

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на начальника Оперативного управления вооруженных сил Израиля генерал-майора Одеда Басюка.

Отмечается, что Мансур погиб в результате израильского авиаудара по палестинскому городу Рафах. Террористическая группа не сразу подтвердила его смерть.

Мансур был коллегой на юге Газы Тайсира Джабари, командиром террористической группировки в северной части Газы. Джабари же был убит в результате израильского авиаудара в пятницу.

Израильский генерал-майор Одед Басюк заявил, что, согласно "всей доступной информации", Израиль убил все руководство "Исламского джихада". По его словам, "эта организация пыталась совершить смертоносное нападение на граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ, запустив противотанковую управляемую ракету, чтобы убить мирных жителей и солдат".

Напомним, 5 августа сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". В тот же день стало известно, что Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада". На следующий день Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.

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