Израиль ночью совершил "целенаправленный рейд" в Газе

Об этом пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ говорит, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, инфраструктуре и пусковым позициям противотанковых управляемых ракет", говорится в сообщении.

Также отмечается, что "рейд" является частью подготовки пограничных территорий к "последующим этапам войны", имея в виду полное наземное наступление. Он производился с помощью пехоты и танков.

Войска покинули этот район после рейда, добавляет ЦАХАЛ.