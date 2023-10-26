Израиль ночью совершил "целенаправленный рейд" в Газе
Ночью 26 октября армия обороны Израиля провела так называемый целенаправленный рейд в северной части Газы. ЦАХАЛ ударил по военным целям и инфраструктуре террористов ХАМАС
Об этом пишет The Times of Israel.
"ЦАХАЛ говорит, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, инфраструктуре и пусковым позициям противотанковых управляемых ракет", говорится в сообщении.
Также отмечается, что "рейд" является частью подготовки пограничных территорий к "последующим этапам войны", имея в виду полное наземное наступление. Он производился с помощью пехоты и танков.
Войска покинули этот район после рейда, добавляет ЦАХАЛ.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о подготовке к наземной операции в секторе Газа. В то же время он отказался раскрывать детали планов по наземной операции.
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