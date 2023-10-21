Израиль ночью нанес удары по военным объектам Хезболлы

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что ЦАХАЛ нанес ответные удары на ракетные атаки террористической группировки на Израиль.

По данным армии обороны Израиля, цели включали "серию военных объектов, используемых организацией для оперативных нужд" и пусковую установку противотанковых ракет, направленную на атаки по Израилю.

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"ЦАХАЛ готов к любым сценариям в разных секторах и будет продолжать действовать в целях безопасности израильских граждан", - написали военные.