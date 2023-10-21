Израиль ночью нанес удары по военным объектам Хезболлы
Ночью 21 октября армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по военным объектам и пусковой установке противотанковых ракет "Хезболлы" на юге Ливана
Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что ЦАХАЛ нанес ответные удары на ракетные атаки террористической группировки на Израиль.
По данным армии обороны Израиля, цели включали "серию военных объектов, используемых организацией для оперативных нужд" и пусковую установку противотанковых ракет, направленную на атаки по Израилю.
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"ЦАХАЛ готов к любым сценариям в разных секторах и будет продолжать действовать в целях безопасности израильских граждан", - написали военные.
- 20 октября ЦАХАЛ уничтожил многочисленные командные центры ХАМАС, подземную инфраструктуру и старшего инженера, разрабатывавшего оружие и беспилотников.
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