Израиль не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Издание сообщает, что под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию. Но до сих пор не снабжал Украину передовым вооружением.

Амир Эшель, генеральный директор министерства обороны Израиля, две недели назад посетил Вашингтон для переговоров с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем по сотрудничеству в области безопасности между США и Израилем.

"Каль спросил Эшеля, даст ли Израиль разрешение Берлину передать Украине противотанковые ракеты Spike, производимые на принадлежащем Израилю заводе в Германии", — сообщили источники издания.

Издание отмечает, что Эшель отклонил запрос, сказав Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальную военную технику.

Украина вышла на первое место в мире по объемам снабжения оружием из США.

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