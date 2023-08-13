Израиль не пустит в Иерусалим посланника Саудовской Аравии к палестинцам

Об этом сообщило агентство Reuters.

Стало известно, что посол Саудовской Аравии в Иордании Найеф Аль-Судайри в субботу расширил свои полномочия, включив в них должность посла-нерезидента в Палестине. В сообщении посольства Саудовской Аравии в Аммане в социальных сетях говорится, что среди обязанностей Аль-Судайри теперь есть "генеральный консул в Иерусалиме".

Это соответствует давней цели палестинцев – основать государство на территориях, оккупированных Израилем в войне 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль считает Иерусалим своей столицей и этот статус был признан Соединенными Штатами под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа в 2017 году, но не признан другими мировыми государствами. Израильская власть запрещают палестинскую дипломатическую деятельность в городе.

Саудовская Аравия поддерживает палестинское дело и избегает официальных связей с Израилем, но США стремятся продвигать то, что может стать историческим соглашением на Ближнем Востоке, включающим нормализацию израильско-саудовских отношений.

"Это (Найеф Аль-Судайри, – ред.) может быть делегат, который встретится с представителями Палестинской автономии", – заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

"Мы не позволим открыть какую-либо дипломатическую миссию в Иерусалиме", - добавил Коэн. "Будет ли в Иерусалиме официальный представитель, который будет физически сидеть в Иерусалиме? Этого мы не допустим".

Ультраправое правительство Израиля исключает любую перспективу того, что оно предоставит палестинцам значительные уступки в рамках соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Военная операция в палестинском лагере в Дженине

Армия Израиля 3 июля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр командования и управления боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

На следующий день стало известно о 8 погибших бойцах и еще около 80 раненых.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.

Позже, 5 июля, израильские военные объявили о завершении одной из крупнейших военных операций за последние годы в районе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан.