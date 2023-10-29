Израиль не может ввести в сектор Газы много войск, поскольку это приведет к неоправданно большим потерям, - израильский журналист Ауслендер
Израильский журналист, автор телеграм-канала "Война с ордой" Сергей Ауслендер считает, что Израиль не может ввести в сектор Газы много войск из-за того, что это приведет к большим потерям
Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".
"Основываясь на опыте 14-го года, - невозможно ввести в сектор Газы сразу много войск, это приведет к неоправданно большим потерям, а результата не будет никакого. Поэтому выбрана такая тактика: действовать условно штурмовыми группами, но чтобы не образовалось толкотни внутри этого сектора, где войска будут друг другу больше мешать, чем помогать", – отметил журналист.
Ауслендер считает, что это свидетельствует о том, что речь идет о довольно продолжительной операции.
"Таким методом потери будут минимизированы, но придется возиться с Газой достаточно долго. Есть разные оценки, министр обороны говорил от 1 до 3 месяцев, кто-то говорит полгода, пока это все чистой воды спекуляция, никто не знает, сколько это будет продолжаться", - заметил он.
- В субботу, 28 октября, Израиль заявил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газы, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры.
- Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе и глава военно-морских сил ХАМАСа Ратаб Абу Цагибан.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в Газу.
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