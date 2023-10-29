Израиль не может ввести в сектор Газы много войск, поскольку это приведет к неоправданно большим потерям, - израильский журналист Ауслендер

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Основываясь на опыте 14-го года, - невозможно ввести в сектор Газы сразу много войск, это приведет к неоправданно большим потерям, а результата не будет никакого. Поэтому выбрана такая тактика: действовать условно штурмовыми группами, но чтобы не образовалось толкотни внутри этого сектора, где войска будут друг другу больше мешать, чем помогать", – отметил журналист.

Ауслендер считает, что это свидетельствует о том, что речь идет о довольно продолжительной операции.

"Таким методом потери будут минимизированы, но придется возиться с Газой достаточно долго. Есть разные оценки, министр обороны говорил от 1 до 3 месяцев, кто-то говорит полгода, пока это все чистой воды спекуляция, никто не знает, сколько это будет продолжаться", - заметил он.