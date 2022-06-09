Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Никто нам "Железный купол" не даст. Я ставлю под сомнение, что Израиль даст нам больше, чем он дал, - это каски и бронежилеты для гражданских служб. Нам могут только обещать. Израильские представители будут регулярно посещать встречи в Рамштайне, но ничего от них мы не получим", - подчеркнул Семиволос.

Эксперт также добавил, что отношения между Россией и Израилем сложные. Для израильтян Россия продолжает представлять важного международного партнера, влияющего на ситуацию в Сирии, в Иране и в целом на Ближнем Востоке.



"На территории России живет огромная еврейская община. Поэтому израильтяне не будут портить отношения с россиянами и не будут оказывать Украине военную помощь. Они продают свое оружие во множество стран. Деньги являются приоритетом, но если речь заходит об Украине, то на первый план выходят отношения Израиля с Россией", - подытожил Семиволос.