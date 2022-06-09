Израиль не даст Украине "Железный купол". Израильтяне не будут портить отношения с Россией, - эксперт Семиволос
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что израильские представители будут регулярно посещать встречи в Рамштайне, но Украина не получит от них военную помощь
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Никто нам "Железный купол" не даст. Я ставлю под сомнение, что Израиль даст нам больше, чем он дал, - это каски и бронежилеты для гражданских служб. Нам могут только обещать. Израильские представители будут регулярно посещать встречи в Рамштайне, но ничего от них мы не получим", - подчеркнул Семиволос.
Эксперт также добавил, что отношения между Россией и Израилем сложные. Для израильтян Россия продолжает представлять важного международного партнера, влияющего на ситуацию в Сирии, в Иране и в целом на Ближнем Востоке.
"На территории России живет огромная еврейская община. Поэтому израильтяне не будут портить отношения с россиянами и не будут оказывать Украине военную помощь. Они продают свое оружие во множество стран. Деньги являются приоритетом, но если речь заходит об Украине, то на первый план выходят отношения Израиля с Россией", - подытожил Семиволос.
- Израиль отклонил просьбы США и не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты , производимые в Германии по израильской технологии и лицензии.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг резкой критике поведение Израиля в ситуации войны России против Украины и потребовал от Израиля более существенной помощи
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