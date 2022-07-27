Израиль направит в Москву делегацию, чтобы обсудить закрытие еврейского агентства Сохнут
Израильская делегация отправится в Москву, чтобы провести переговоры с официальными лицами кремля по поводу споров из-за закрытия в России агентства, которое помогает евреям переезжать в Израиль
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили в офисе премьер-министра Израиля Яира Лапида, делегация страны планирует приехать с визитом в Москву 27 июля.
Как известно, министерство юстиции РФ добивается ликвидации российского отделения некоммерческого еврейского агентства. В кремле обвиняют Сохнут в нарушении законов о конфиденциальности. Более подробно обвинения обещали объявить в ходе судебного процесса 28 июля.
Действия Москвы вызвали беспокойство в Израиле, поскольку в РФ проживает немало представителей еврейской общины. Кроме того, Россия оказывает значительное влияние в соседней Сирии.
Как передает Reuters, около 600 тыс. россиян имеют право эмигрировать в Израиль.
Официальные лица заявили, что количество заявок возросло после того, как возник спор вокруг закрытия Сохнута, являющегося крупнейшей еврейской некоммерческой организацией в мире.
Также Лапид заявил, что закрытие российского филиала агентства "будет иметь значительные и серьезные последствия для двусторонних отношений" между Израилем и РФ.
- Напомним, 26 июля стало известно, что премьер Израиля Яир Лапид поручил министерству иностранных дел подготовить ряд политических мер против России, которые будут применены в случае ликвидации им российского отделения Еврейского агентства Сохнут
- А 24 июля Лапид провел очередное совещание по требованию российского министерства юстиции закрыть в России еврейское агентство Сохнут
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