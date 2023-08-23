Израиль направил ВСУ медпомощь на 100 млн грн

Об этом говорится на правительственном портале.

Отмечается, что сбор средств был организован по запросу ВСУ. Через несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских бойцов.

Закупка необходимых медикаментов помогла организовать Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, Министерство здравоохранения Израиля, Министерство иностранных дел Украины, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.

"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", – заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Также по словам заместителя министра здравоохранения Украины по цифровизации Марии Карчевич, это событие является примером эффективного международного сотрудничества, взаимодействия государственного, частного и общественного сектора и их важного вклада в обеспечение наших военных необходимой помощью.

Правительственный портал добавляет, что украинской армии были переданы важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить здоровье и жизнь защитников.