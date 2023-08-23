Израиль направил ВСУ медпомощь на 100 млн грн
Министерство здравоохранения Израиля направило украинским военным несколько тонн лекарств как гуманитарную помощь. Стоимость переданных медикаментов составляет 100 млн гривен
Об этом говорится на правительственном портале.
Отмечается, что сбор средств был организован по запросу ВСУ. Через несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских бойцов.
Закупка необходимых медикаментов помогла организовать Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, Министерство здравоохранения Израиля, Министерство иностранных дел Украины, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.
"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", – заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Также по словам заместителя министра здравоохранения Украины по цифровизации Марии Карчевич, это событие является примером эффективного международного сотрудничества, взаимодействия государственного, частного и общественного сектора и их важного вклада в обеспечение наших военных необходимой помощью.
Правительственный портал добавляет, что украинской армии были переданы важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить здоровье и жизнь защитников.
- Накануне после запроса министра здравоохранения Виктора Ляшко, Израиль предоставил несколько тонн медикаментов, которые 15 августа уже поступили в Украину.
- Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в пятницу, 18 августа, сообщил , что страна продлила медицинское страхование для украинских беженцев до конца 2023 года.
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