Израиль нанес удары по Сирии в регионе, где расположена база России
Двое сирийских солдат погибли и еще шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара на юго-востоке центральной провинции Хомс
Об этом сообщает Reuters.
Двое сирийских солдат погибли и еще шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по средиземноморскому портовому городу Тартус вблизи родины президента Башара Асада.
Никаких подробностей местные медиа не предоставили. Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты попали в окрестности города Хама, нанеся лишь некоторый материальный ущерб.
Источник в оппозиции сообщил, что последний удар был направлен на военный аэродром Шуайрат – на юго-востоке центральной провинции Хомс.
Эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, как главный союзник Асада, укрепила и использует для проведения рейдов против его врагов.
За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в большинстве своем избегал атак на прибрежные провинции, где сосредоточены российские военные силы.
В порту города Тартус расположена русская военно-морская база.
- Напомним, 11 августа боевики ИГИЛ устроили засаду на автобус с сирийскими солдатами на востоке страны. В результате известно о по меньшей мере 20 погибших.
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