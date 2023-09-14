Израиль нанес удары по Сирии в регионе, где расположена база России

Об этом сообщает Reuters.

Двое сирийских солдат погибли и еще шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по средиземноморскому портовому городу Тартус вблизи родины президента Башара Асада.

Никаких подробностей местные медиа не предоставили. Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты попали в окрестности города Хама, нанеся лишь некоторый материальный ущерб.

Источник в оппозиции сообщил, что последний удар был направлен на военный аэродром Шуайрат – на юго-востоке центральной провинции Хомс.

Эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, как главный союзник Асада, укрепила и использует для проведения рейдов против его врагов.

За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в большинстве своем избегал атак на прибрежные провинции, где сосредоточены российские военные силы.

В порту города Тартус расположена русская военно-морская база.