Об этом сообщает Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что нанесла авиаудары по подземному объекту по производству ракет, который использовала террористическая группировка ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на запуски ракет с территории Газы на территорию Израиля… и он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, пытающейся сконцентрироваться и вооружиться ракетами", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

СМИ пишут, что "объект сопротивления в Аль-Магаге был поражен".

Отмечается, что ответная атака произошла после четырех ракет, которые были выпущены из Сектора Газы в сторону Израиля в четверг, 3 ноября.

По данным израильских военных, одна ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол" над пограничным городом, а остальные три упали в секторе.

Сообщений о пострадавших или разрушениях после ракетных обстрелов не поступало.

Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за запуски, но ЦАХАЛ считает ответственным ХАМАС.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны огненные шары и дым в Газе.

Это первые подобные действия с начала августа 2022 года. Тогда израильские военные провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в Секторе Газа.

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