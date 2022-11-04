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Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты

4 ноября, 2022 пятница
06:05
Мир

Израильские военные утром в пятницу, 4 ноября, нанесли удары по Сектору Газы. Атаку совершили в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС

Об этом сообщает Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что нанесла авиаудары по подземному объекту по производству ракет, который использовала террористическая группировка ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на запуски ракет с территории Газы на территорию Израиля… и он приведет к причинению вреда террористической группировке ХАМАС, пытающейся сконцентрироваться и вооружиться ракетами", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

СМИ пишут, что "объект сопротивления в Аль-Магаге был поражен".

Отмечается, что ответная атака произошла после четырех ракет, которые были выпущены из Сектора Газы в сторону Израиля в четверг, 3 ноября.

По данным израильских военных, одна ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол" над пограничным городом, а остальные три упали в секторе.

Сообщений о пострадавших или разрушениях после ракетных обстрелов не поступало.

Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за запуски, но ЦАХАЛ считает ответственным ХАМАС.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны огненные шары и дым в Газе.

Это первые подобные действия с начала августа 2022 года. Тогда израильские военные провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в Секторе Газа.

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Израиль
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