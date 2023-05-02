Израиль нанес удар по Сирии: погиб военный, семеро ранены
Поздно вечером в понедельник Израиль нанес удар по Сирии, в результате чего погиб один военный, семеро получили ранения, а международный аэропорт Алеппо приостановил работу
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что Израиль нанес ракетный удар по Сирии в 23:35 1 мая. Он попал юго-восточнее Алеппо, в аэропорт и некоторые объекты вблизи сирийского города.
Сирийская противовоздушная оборона смогла перехватить ракеты уже в районе Алеппо и сбила несколько из них. Попавшие же нанесли городу определенный материальный ущерб.
В результате удара погиб один военнослужащий, семеро получили ранения. Также международный аэропорт Алеппо приостановил свою работу.
- 9 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее истребители поразили сирийский военный комплекс, радиолокационные системы и артиллерийские посты после того, как в субботу из Сирии были запущены три ракеты.
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