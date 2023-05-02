Израиль нанес удар по Сирии: погиб военный, семеро ранены

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что Израиль нанес ракетный удар по Сирии в 23:35 1 мая. Он попал юго-восточнее Алеппо, в аэропорт и некоторые объекты вблизи сирийского города.

Сирийская противовоздушная оборона смогла перехватить ракеты уже в районе Алеппо и сбила несколько из них. Попавшие же нанесли городу определенный материальный ущерб.

В результате удара погиб один военнослужащий, семеро получили ранения. Также международный аэропорт Алеппо приостановил свою работу.