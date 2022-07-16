Об этом сообщает армия обороны Израиля в twitter .

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

"Некоторое время назад в ответ на ракетные обстрелы самолеты нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении армии.

Удары были нанесены по объекту по производству оружия и военным постам ХАМАС.

Таким образом, Израиль отреагировал на ракетный обстрел с территории сектора Газа, откуда в ночь на 26 июля были запущены две ракеты и несколько снарядов, упавших на открытой местности. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

15 июля во время визита в Израиль президент США Джо Байден просил премьер-министра страны Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение.

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