Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на пуск ракет по Тель-Авиву

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа в сторону Тель-Авива. В ответ израильские военные нанесли удары по ракетному цеху и военным постам ХАМАС.

1 января две ракеты, выпущенные по Израилю, упали в Средиземном море у побережья Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги активированы не были и перехват ракет не производился. Сообщений о жертвах не поступало.

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками ХАМАС и Исламский джихад. Он положил конец массированным обстрелам по обе стороны, которые не прекращались с 10 мая.

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