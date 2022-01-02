Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на пуск ракет по Тель-Авиву
Израиль в ответ на запуск ракет по Тель-Авиву нанес удар по позициям ХАМАС в секторе Газа
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа в сторону Тель-Авива. В ответ израильские военные нанесли удары по ракетному цеху и военным постам ХАМАС.
1 января две ракеты, выпущенные по Израилю, упали в Средиземном море у побережья Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги активированы не были и перехват ракет не производился. Сообщений о жертвах не поступало.
С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками ХАМАС и Исламский джихад. Он положил конец массированным обстрелам по обе стороны, которые не прекращались с 10 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное