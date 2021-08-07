Израиль нанес удар по сектору Газа

Об этом сообщает ЦАХАЛ в Twitter.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на непрекращающиеся запуски шаров со взрывчаткой из Газы в сторону Израиля.

"В ответ на непрекращающиеся запуски шаров со взрывчаткой из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной пусковой установке", - заявили израильские военные.

Отмечается, что установка находилась в жилом районе, что "доказывает, какой опасности ХАМАС подвергает мирных палестинских жителей".

Сообщений о возможных жертвах и ущербе не поступало.