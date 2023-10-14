Израиль нанес удар по Хезболлу в Ливане

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление сил обороны Израиля.

"Этот шаг стал ответом на проникновение неопознанных воздушных объектов на территорию Израиля и огонь по БПЛА ЦАХАЛ", - говорится в заявлении израильских военных.

ЦАХАЛ добавляет, что они перехватили как воздушные объекты, так и огонь.

Тем временем журналисты CNN, работающие на юге Ливана, слышали два громких взрыва рано утром в субботу.

В предварительном заявлении израильские военные заявили, что "проникновение неустановленного объекта" произошло вблизи города Шфарам на севере Израиля.