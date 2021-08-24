Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газа
Израиль ударил по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные "огненные" пули, из-за которых начались пожары
Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.
"Все лето ХАМАС запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль. В ответ на сегодняшние атаки ХАМАСа мы нанесли удар по производству оружия, площадки для запуска ракет и входах в тоннель в Газе", - отметили военные.
Вооруженные силы Израиля отметили, что продолжат реагировать на террористические действия.
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