Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Все лето ХАМАС запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль. В ответ на сегодняшние атаки ХАМАСа мы нанесли удар по производству оружия, площадки для запуска ракет и входах в тоннель в Газе", - отметили военные.

Вооруженные силы Израиля отметили, что продолжат реагировать на террористические действия.

