Израиль нанес ракетный удар по зданию в центре Дамаска, пятеро погибших, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters.

"Редкий целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы, где многоэтажные охраняемые дома расположены в жилых районах", - говорится в сообщении.

Так, Израиль нанес удар по центру сирийской столицы Дамаска, ракета попала в здание неподалеку от иранских военных объектов. От атаки погибли пять человек, еще 15 ранены.

"Это нанесло ущерб нескольким гражданским домам и причинило материальный ущерб ряду районов Дамаска и его окрестностей", - говорится в заявлении армии.

Журналисты утверждали, что пока не ясно, был ли удар направлен против конкретного лица.