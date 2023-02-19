Израиль нанес ракетный удар по зданию в центре Дамаска, пятеро погибших, - Reuters
Израильская ракета попала в дом в центре столицы Сирии - Дамаске, удар произошел в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов
Об этом сообщили в Reuters.
"Редкий целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы, где многоэтажные охраняемые дома расположены в жилых районах", - говорится в сообщении.
Так, Израиль нанес удар по центру сирийской столицы Дамаска, ракета попала в здание неподалеку от иранских военных объектов. От атаки погибли пять человек, еще 15 ранены.
"Это нанесло ущерб нескольким гражданским домам и причинило материальный ущерб ряду районов Дамаска и его окрестностей", - говорится в заявлении армии.
Журналисты утверждали, что пока не ясно, был ли удар направлен против конкретного лица.
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