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Израиль нанес по Сектору Газа сильнейший удар, в ответ на массированную ракетную атаку, - Нетаньяху

11 мая, 2023 четверг
05:32
Мир

Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "сильнейший удар", который они когда-либо знали.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа, по территории страны было выпущено 469 ракет в течение суток 10 мая. Системой противовоздушной обороны "Железный купол" 153 из них были сбиты. После этого ВВС ЦАХАЛ нанесли ответные удары по нескольким целям.

Сообщается, что на юге Израиля в результате ракетных обстрелов и обломков сбитых системой ПВО пострадали дома, здания и автомобили в Сдероте, Ашкелоне, Нетивоте и других городах. Залпы также были нацелены на район Тель-Авива.

В армии обороны Израиля заявили, что 333 ракеты достигли территории страны, 107 упали на территории Сектора Газа.

Данных о травмированных не поступало, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью из-за ран, полученных при попытке добраться до укрытия, или из-за сильного стресса из-за ближайших ударов.

Израильские военные в ночь на 11 мая поразили 133 цели в Хан-Юнисе на территории сектора Газы, где атаковали пост боевиков "Исламского джихада" в районе Хамад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что страна не ослабляет свои наступательные действия против базирующихся в Газе террористов, отвергая заявления о том, что соглашение о прекращении огня, достигнутое через посредство Египта, должно вступить в силу.

Он отметил, что Израиль все еще находится "в разгаре битвы", и ЦАХАЛ нанес по террористам из "Исламского джихада" "самый сильный удар", который они когда-либо знали.

  • Напомним, 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
Израиль
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