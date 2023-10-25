Израиль нанес авиаудары по позициям Сирии в ответ на атаки

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские самолеты атаковали сирийскую военную инфраструктуру и установки, с которых производятся пуски в сторону Израиля.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и принадлежащим сирийской армии минометным установкам в ответ на запуски в сторону Израиля вчера (во вторник)", - говорится в сообщении об ударах 24 октября.