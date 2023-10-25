Израиль нанес авиаудары по позициям Сирии в ответ на атаки
24 октября истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по сирийским позициям в ответ на ракетные обстрелы с территории Сирии
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Израильские самолеты атаковали сирийскую военную инфраструктуру и установки, с которых производятся пуски в сторону Израиля.
"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и принадлежащим сирийской армии минометным установкам в ответ на запуски в сторону Израиля вчера (во вторник)", - говорится в сообщении об ударах 24 октября.
- 6 октября американские военные сбили беспилотник в Сирии, поскольку он наносил авиаудары вблизи их операционной зоны.
- 24 октября в Пентагоне подтвердили, что боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии ударными беспилотниками.
- В воскресенье утром, 22 октября, армия обороны Израиля якобы нанесла удары по международным аэропортам Алеппо и Дамаска. В результате погиб работник.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное