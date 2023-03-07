Израиль нанес авиаудару по базе проиранских ополченцев возле аэропорта Алеппо: погибли 3 человека
Израиль нанес авиаудара по базе и составам ополченцев, поддерживаемых Ираном, возле аэропорта Алеппо: погибли 3 человека и выведен из строя аэропорт.
Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).
Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании и имеющая сеть источников в Сирии, сообщила, что в результате авиаудара были убиты "сирийский офицер и два человека неизвестной национальности".
Источники SOHR сообщили, что несколько ракет попали в международный аэропорт Алеппо утром во вторник, 7 марта, что нанесло значительный ущерб и вывело аэропорт из строя. Однако о жертвах пока не сообщается.
Накануне, 6 сентября, трое поддерживаемых Ираном несирийских ополченцев были убиты и еще пятеро были ранены в результате израильских ударов по составам поддерживаемых Ираном ополченцев вблизи района Аль-Маликия, вблизи международного аэропорта Алеппо. Удары уничтожили склады и нанесли большие пожары. Кроме того, по меньшей мере две ракеты попали в взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо, нанеся значительный ущерб и выведя аэропорт из строя.
Это уже четвертая атака Израиля на территории Сирии за 2023 год.
Агентство SANA сообщает , что Международный аэропорт Алеппо выведен из строя в результате удара Израиля. Отмечается, что израильская атака со стороны Средиземного моря прошла ночью во вторник.
Министерство транспорта Сирии уточнило, что все рейсы, в том числе гуманитарные, перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии.
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