Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании и имеющая сеть источников в Сирии, сообщила, что в результате авиаудара были убиты "сирийский офицер и два человека неизвестной национальности".

Источники SOHR сообщили, что несколько ракет попали в международный аэропорт Алеппо утром во вторник, 7 марта, что нанесло значительный ущерб и вывело аэропорт из строя. Однако о жертвах пока не сообщается.

Накануне, 6 сентября, трое поддерживаемых Ираном несирийских ополченцев были убиты и еще пятеро были ранены в результате израильских ударов по составам поддерживаемых Ираном ополченцев вблизи района Аль-Маликия, вблизи международного аэропорта Алеппо. Удары уничтожили склады и нанесли большие пожары. Кроме того, по меньшей мере две ракеты попали в взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Алеппо, нанеся значительный ущерб и выведя аэропорт из строя.

Это уже четвертая атака Израиля на территории Сирии за 2023 год.

Агентство SANA сообщает , что Международный аэропорт Алеппо выведен из строя в результате удара Израиля. Отмечается, что израильская атака со стороны Средиземного моря прошла ночью во вторник.

Министерство транспорта Сирии уточнило, что все рейсы, в том числе гуманитарные, перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии.