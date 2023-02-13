Израиль нанес авиаудар по комплексу ХАМАС в секторе Газы
В ночь на 13 февраля Израиль нанес авиаудары по комплексу ХАМАС в Газе в ответ на ракету, выпущенную из палестинского анклава
Об этом передает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter .
"В ответ на субботний ракетный запуск из Газы по территории Израиля истребители ЦАХАЛа ночью нанесли удар по подземному комплексу с сырьем, используемым для производства ракет, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля считает ХАМАС ответственным за всю террористическую деятельность, происходящую из Газы, и за это она "столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля".
- Израильские военные утром в пятницу, 4 ноября 2022 года, нанесли удары по сектору Газа . Атаку совершили в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.
- Уже в декабре истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.
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