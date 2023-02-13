Израиль нанес авиаудар по комплексу ХАМАС в секторе Газы

Об этом передает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter .

"В ответ на субботний ракетный запуск из Газы по территории Израиля истребители ЦАХАЛа ночью нанесли удар по подземному комплексу с сырьем, используемым для производства ракет, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля считает ХАМАС ответственным за всю террористическую деятельность, происходящую из Газы, и за это она "столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля".