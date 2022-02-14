Израиль намерен перенести свое посольство из Киева во Львов в случае нового вторжения РФ в Украину
В МИДе Израиля выразили готовность перенести посольство из Киева во Львов в случае нового российского вторжения на территорию Украины
Об этом пишет NewsRu.co.il .
"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала военного конфликта между Украиной и Россией израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид говорил об этом с заместителем главы МИД Украины Эминой Джапаровой.
Кроме того, продолжаются переговоры по поводу того, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать из страны израильтян через сухопутные границы и третьи государства.
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