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Израиль наложил санкции на Палестину в ответ на ее обращение в Международный суд ООН

7 января, 2023 суббота
14:12
Мир

Израильское правительство вводит санкции против Палестины после того, как она обратилась в Международный суд ООН по определению статуса ее оккупированных территорий

Об этом сообщает Aljazeera .

Отмечают, что о введении санкций объявил кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в пятницу, 6 января. По словам премьера, они являются "ответом на решение палестинских властей вести политическую и правовую войну против государства Израиль".

Меры будут включать использование 139 млн шекелей (39 млн долларов) из фонда ПА для компенсации семьям израильских поселенцев и солдат, на которых напали палестинцы. Также Израиль заморозит одобрившие ранее планы палестинского строительства на Западном берегу. Отмечают, что из налогов, ранее собиравшихся для Палестины, вычислят сумму платежей, которые она перевела палестинцам, совершавшим нападения, и их семьям.

Кроме того, Израиль аннулирует льготы, предоставленные чиновникам в Палестине, которые поддержали ее обращение в Международный суд ООН. В первую очередь им отменят разрешения на въезд в Израиль.

В заявлении израильского кабинета министров подчеркивают, что "нынешнее правительство не будет принимать с распростертыми объятиями политическую и юридическую войну Палестинской администрации против Государства Израиль и адекватно будет отвечать на такие действия".

Министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир выразил надежду, что "будет принято больше мер против тех, кто поддерживает терроризм и пытается оказывать давление на Израиль".

  • 5 августа 2022 года в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища. Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.
  • Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Палестинские официальные лица заявили , что в результате серии авиаударов по Газе погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения.
  • 6 августа Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.
  • А Египет предлагал посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной в секторе Газа, которое должно было начаться 7 августа.
  • 7 августа вечером после вступления в силу режима прекращения огня несколько снарядов были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля.
  • 1 января стало известно, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО

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