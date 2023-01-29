Израиль начал военную операцию в Иране, - Al Arabia
В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана.
Об этом сообщает Al Arabia.
Взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан, а также военных объектах в городе Хой, на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и Кередж, провинция Альборз.
Al Arabia заявляет, что Израиль начал военную операцию в Иране.Иранские власти говорят об удачной работе ПВО.
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