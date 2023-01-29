Израиль начал военную операцию в Иране, - Al Arabia

Об этом сообщает Al Arabia.

Взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан, а также военных объектах в городе Хой, на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и Кередж, провинция Альборз.

Al Arabia заявляет, что Израиль начал военную операцию в Иране.

Иранские власти говорят об удачной работе ПВО.

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