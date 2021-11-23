Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет.
С 23 ноября в Израиле начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет
Об этом сообщает Associated Press .
Израиль недавно вышел из четвертой волны коронавируса, но статистика министерства здравоохранения страны свидетельствует, что большая часть новых инфекций приходится на детей и подростков.
Дети от 5 до 11 лет составляют около половины активных случаев COVID-19.
Чиновники выражают надежду, что вакцинация детей поможет снизить эти показатели и предотвратить новую волну.
Издание отмечает, что в первый день кампании детей вакцинировали неохотно. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сопровождал своего 9-летнего сына Давида на введение первой дозы, чтобы поощрить родителей вакцинировать своих детей.
С начала пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заболевания коронавируса и более 8 тыс. смертей от осложнений.
- Напомним, ранее сообщалось , что Минздрав Израиля одобрил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от COVID-19 препаратом Pfizer.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.47
- Актуальное
- Важное