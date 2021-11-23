Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет.

Об этом сообщает Associated Press .



Израиль недавно вышел из четвертой волны коронавируса, но статистика министерства здравоохранения страны свидетельствует, что большая часть новых инфекций приходится на детей и подростков.



Дети от 5 до 11 лет составляют около половины активных случаев COVID-19.



Чиновники выражают надежду, что вакцинация детей поможет снизить эти показатели и предотвратить новую волну.



Издание отмечает, что в первый день кампании детей вакцинировали неохотно. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сопровождал своего 9-летнего сына Давида на введение первой дозы, чтобы поощрить родителей вакцинировать своих детей.



С начала пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заболевания коронавируса и более 8 тыс. смертей от осложнений.

Напомним, ранее сообщалось , что Минздрав Израиля одобрил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от COVID-19 препаратом Pfizer.