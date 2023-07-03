Об этом пишет BBC.

Отмечается, что на опубликованных в соцсетях видео видно, как над жилым кварталом вздымается дым.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере трое палестинцев и еще 12 получили ранения.

В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.

Известно, что в лагере были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.

По словам жителя лагеря Ахмеда Заки, колонны израильской армейской техники проникли на окраины лагеря с нескольких улиц.