Израиль начал масштабную военную операцию в Палестине: по меньшей мере трое погибших и 12 раненых
Армия Израиля начала военную операцию в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, нанеся многочисленные авиаудары по инфраструктуре
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что на опубликованных в соцсетях видео видно, как над жилым кварталом вздымается дым.
Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере трое палестинцев и еще 12 получили ранения.
В силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что эти удары были нанесены по "инфраструктуре террористов в районе Дженина".
"Мы не будем сидеть сложа руки, пока террористы продолжают наносить ущерб гражданскому населению, используя лагерь Дженин как укрытие", - заявили военные, добавив, что они будут бороться с оккупационными силами до последнего дыхания и пули.
Известно, что в лагере были размещены десятки вооруженных палестинцев в масках.
По словам жителя лагеря Ахмеда Заки, колонны израильской армейской техники проникли на окраины лагеря с нескольких улиц.
- 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
- 11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "сильнейший удар", который они когда-либо знали. В тот же день Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
- Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада".
- 29 мая израильские боевые самолеты обстреляли несколько военных объектов вблизи столицы Сирии Дамаска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.71
Покупка 36.71Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное