Об этом пишет Bloomberg.

По данным официальных лиц Израиля, теперь армия обороны страны (ЦАХАЛ) использует систему рекомендаций искусственного интеллекта, обрабатывающую большие объемы данных для выбора целей авиаударов.

Отмечается, что одна из моделей искусственного интеллекта называется Fire Factory. Она использует информацию о целях для расчета погрузки боеприпасов и определения приоритетов.

При этом хотя обе системы контролируются людьми-операторами, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы воздушных налетов, по словам представителя ЦАХАЛа, технология по-прежнему не подпадает под действие каких-либо международных или государственных норм.

Сторонники этой технологии утверждают, что передовые алгоритмы могут превзойти человеческие возможности и помочь военным минимизировать потери, тогда как критики предупреждают о потенциально смертельных последствиях использования все более автономных систем.

"Если в расчетах искусственного интеллекта есть ошибка, и если искусственный интеллект не поддается объяснению, то кого мы обвиняем в этой ошибке? Вы можете уничтожить целую семью из-за ошибки", - сказал преподаватель международного права в Еврейском университете в Иерусалиме и бывший юрисконсульт армии Таль Мимран.

Детали использования искусственного интеллекта израильской армией остаются в основном засекреченными, однако заявления военных чиновников свидетельствуют о том, что ЦАХАЛ получил боевой опыт использования таких систем во время периодических вспышек напряжения в секторе Газа, где Израиль часто наносит авиаудары в ответ на ракетные атаки.

Также отмечается, что в 2021 году Армия обороны Израиля назвала 11-дневный конфликт в Газе первой в мире войной искусственного интеллекта, ссылаясь на использование ИИ для определения ракетных пусковых площадок и развертывания беспилотников.