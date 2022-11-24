Израиль начал борьбу с поставками Ираном оружия в Россию, - СМИ

Об этом сообщает издание AXIOS.

Израиль надеется, что предоставленная информация поможет усилить давление Запада на Тегеран.

Согласно этой информации, МИД Израиля еще в конце октября поручило посольствам в западных странах активизировать работу по привлечению внимания к поставкам иранского оружия в Россию, и с тех пор были переданы материалы по этой проблеме.

Отметим, Иран снабжает Россию ударными беспилотниками, а вскоре намерен передать ракеты.

Напомним, 22 ноября иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне.

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