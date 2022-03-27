Об этом глава израильского правительства заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. в Иерусалиме, - информирует Еспресо.TV .



"Что касается войны в Украине, Израиль твердо поддерживает народ Украины и собирается продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие, - сказал Нафтали Бенетт. - Мы уже направили наши лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на Западе Украины". Мне сообщили, что они уже позаботились и пролечили более 500 пациентов.В этот момент, именно в этот момент, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь нуждающихся".



"Я горжусь тем, что делает Израиль, – продолжил израильский премьер. – И, конечно, мы делаем все, что в наших силах, когда нас просят внести свой вклад в усилия, направленные на прекращение этой войны. Мы делаем это, сохраняя тесную координацию с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами".

Напомним, после Варшавы вчера, 26 марта, госсекретарь США отправился в Израиль. Говорить об Украине, Иране и нефти.

Израиль заблокировал продажу Украине шпионского программного обеспечения, опасаясь реакции РФ, - The Guardian.

Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.

14 марта власти Израиля из-за полномасштабного вторжения России в Украину и большого количества беженцев ввели специальные электронные разрешения для въезда в страну. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.