Израиль на стороне народа Украины, - премьер Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины
Об этом глава израильского правительства заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. в Иерусалиме, - информирует Еспресо.TV .
"Что касается войны в Украине, Израиль твердо поддерживает народ Украины и собирается продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие, - сказал Нафтали Бенетт. - Мы уже направили наши лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на Западе Украины". Мне сообщили, что они уже позаботились и пролечили более 500 пациентов.В этот момент, именно в этот момент, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь нуждающихся".
"Я горжусь тем, что делает Израиль, – продолжил израильский премьер. – И, конечно, мы делаем все, что в наших силах, когда нас просят внести свой вклад в усилия, направленные на прекращение этой войны. Мы делаем это, сохраняя тесную координацию с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами".
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