Об этом пишут CNN.

Согласно закону, принятому в Израиле 23 марта, полномочия объявлять премьер-министра, которым в настоящее время является Биньямин Нетаньяху, недееспособным будут принадлежать только правительству или кнессету и будут применяться только из-за физической или умственной недееспособности.

Законопроект также запрещает Верховному суду рассматривать ходатайство о признании премьер-министра недееспособным.

"Учитывая, что действующий премьер-министр получает свою власть и полномочия от народа через его представителей, это предложение отражает существующую концепцию, согласно которой устранение лидера вопреки его воле будет определяться исключительно народными представителями без привлечения невыборной руки", - говорится в заявлении .