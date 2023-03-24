Израиль на фоне протестов против судебных изменений принял закон о полномочиях кнессета и правительства отстранять премьера
На фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон, по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности
Об этом пишут CNN.
Согласно закону, принятому в Израиле 23 марта, полномочия объявлять премьер-министра, которым в настоящее время является Биньямин Нетаньяху, недееспособным будут принадлежать только правительству или кнессету и будут применяться только из-за физической или умственной недееспособности.
Законопроект также запрещает Верховному суду рассматривать ходатайство о признании премьер-министра недееспособным.
"Учитывая, что действующий премьер-министр получает свою власть и полномочия от народа через его представителей, это предложение отражает существующую концепцию, согласно которой устранение лидера вопреки его воле будет определяться исключительно народными представителями без привлечения невыборной руки", - говорится в заявлении .
- Напомним, в ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
- 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху .
- После этого протесты продолжались и дальше: 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
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