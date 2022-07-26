Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Премьер-министр Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить ряд политических мер против России, которые будут применены в случае ликвидации им российского отделения Еврейского агентства "Сохнут", некоммерческой организации, способствующей иммиграции в Израиль.

Хотя Москва не назвала причины для закрытия офисов агентства, официальные лица заявили, что это, возможно, связано с позицией Израиля относительно вторжения России в Украину.

Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении войны. В то же время другие отмечали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником".

Политический источник сообщил Israel Hayom, что израильская делегация, которая должна была поехать в Москву в субботу, чтобы попытаться убедить российские власти прекратить свои действия против Еврейского агентства, не вылетела, как планировалось, поскольку Россия еще не подтвердила их визы.

Ожидается, что Лапид, также министр иностранных дел, рассмотрит ряд возможных мер и примет решение в ближайшие дни. В Иерусалиме предполагают, что подход в форме давления и "поднятие цены" единственный, который может быть эффективным против Москвы.

Тем не менее, ожидается, что Израиль применит подход действий и осторожности, поскольку у России есть возможность ограничить свободу действий Армии обороны Израиля в Сирии, а некоторые даже опасаются, что она может предоставить современные ракеты Ирану.

Бывший посол в России и Украине Цви Маген заявил Israel Hayom, что у Иерусалима несколько вариантов давления на Москву.

"Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия с российской стороны, но это вариант", - сказал он. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России, частью которых он пока не является. язковыми для Израиля".

По словам Магена, Израиль не следует ограничивать опасениями по поводу его военной свободы действий в Сирии, поскольку Россия не стремится изменить статус-кво в этом вопросе.

"Сложное политическое и военное положение, в котором находятся россияне, позволяет Израилю свободнее оказывать давление на Москву", - сказал он, оценив, что Москва вряд ли выполнит свое обещание закрыть офисы Еврейского агентства в стране.

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