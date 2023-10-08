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Израиль мог испытать и мощную кибератаку. Проверяется причастность Ирана или другой стороны, – политолог Пелливерт

8 октября, 2023 воскресенье
19:35
Мир

Политолог Михаил Пелливерт считает, что 7 октября кроме ракетной атаки Израиль испытал и мощную кибератаку

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"В атаках на Израиль легче прослеживается след Ирана. Однако есть один очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Вчера утром, когда начались обстрелы территории Израиля, первые три часа израильская армия не уничтожала боевые точки противника. Хочу напомнить, что из Сектора Газа было выпущено более 3000 ракет. Поэтому, вполне разумно было предположить, что мы должны были ответить, но этого не произошло. И этому есть объяснение и я считаю, что оно верно. В частности, кроме ракетной атаки Израиль испытал и мощную кибератаку", - рассказал Пелливерт.

Политолог также добавил, что власти Израиля рассматривают несколько стран, которые могут быть причастны к кибератакам на израильские военные технологии.

"Такая кибератака могла нейтрализовать большую часть наших технологических военных возможностей. Без сомнения, за такой атакой стоит на ХАМАС. Однако стоит ли за этими кибератаками Иран, или другая сторона, очень интересный вопрос. Надеюсь, что мы получим на него вопросы. Поскольку это вполне реальная версия, с которой уже работают власти", - добавил он.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Россия
Израиль
Иран
терроризм
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