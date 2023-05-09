Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в Секторе Газа

Об этом сообщает BBC.

Во вторник, 9 мая, стало известно, что представители Палестины сообщили, что среди погибших в результате ударов - трое женщин и трое детей. Еще 20 человек получили ранения.

Израиль заявил, что начал операцию против боевиков, представляющих непосредственную угрозу для его граждан.

Также добавляется, что группировка "Исламский джихад" пообещала отомстить за эти удары, ожидается, что базирующиеся в Газе боевики будут отвечать новым ракетным обстрелом Израилю.

Израильские военные заявили, что, кроме уничтожения трех боевиков, их самолеты нанесли удары еще по 10 объектам, которые использовались для производства оружия, и по шести военным объектам Исламского джихада.

Военное крыло Исламского джихада подтвердило, что среди погибших - трое командиров группировки.

В частности, погибли: Джихад Шакер аль-Ганнам, секретарь военного совета бригад Аль-Кудс; Халил Салах аль-Бахтини, командующий северным регионом, и Тарик Мухаммад Эззедин, лидер группировки на оккупированном Западном берегу.