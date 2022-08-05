Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"

По данным военных Израиля, ликвидировано от 10 до 20 террористов.

Министерство здравоохранения Газы, сообщило о гибели 9 человек и 55 раненых.

Армия Израиля сообщает, что Джабари был командиром террористической группы на севере Газы.

Спикер ЦАХАЛа Рон Кочав заявил, что "Джабари ответственен за конкретную угрозу выпустить противотанковые ракеты и уничтожить ими гражданских израильтян и солдат в приграничной зоне Газа".

Он также сообщил, что после завершения разведки подготовки к операции, ЦАХАЛ "устроил ловушку, помешавшую Джабари и членам террористических ячеек" осуществить свои угрозы.

Также Кочав подчеркнул, что тщательные и точные разведданные позволили нанести прямой удар по квартире, где находился Джабари.

"Во время последующих ударов мы атаковали позиции палестинского Исламского джихада, включая ракетные пусковые позиции, некоторые из которых еще недавно использовались для ударов по Израилю", - сказал спикер ЦАХАЛа.

5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища.

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