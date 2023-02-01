Израиль изучает вопрос передачи Украине системы ПВО "Железный купол", - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучает возможность предоставления Украине военной помощи и передачи системы ПВО "Железный купол"
Об этом Нетаньяху заявил в интервью CNN.
По словам премьера Израиля, он рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине. В частности, он обратил внимание, что США передали Украине с территории Израиля запасы боеприпасов.
"США просто забрали огромную часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, честно говоря, действует способом, который я не буду здесь детализировать, против иранского производства оружия, которое используется против Украины", - рассказал Нетаньяху.
На вопрос, может ли Украина получить от Израиля систему противовоздушной обороны "Железный купол", он ответил, что изучает этот вопрос.
"Я, безусловно, изучаю этот вопрос", – сказал Нетаньяху.
- 1 января американское издание Axios сообщило, что Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
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