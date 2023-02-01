Об этом Нетаньяху заявил в интервью CNN.

По словам премьера Израиля, он рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине. В частности, он обратил внимание, что США передали Украине с территории Израиля запасы боеприпасов.

"США просто забрали огромную часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, честно говоря, действует способом, который я не буду здесь детализировать, против иранского производства оружия, которое используется против Украины", - рассказал Нетаньяху.

На вопрос, может ли Украина получить от Израиля систему противовоздушной обороны "Железный купол", он ответил, что изучает этот вопрос.

"Я, безусловно, изучаю этот вопрос", – сказал Нетаньяху.

1 января американское издание Axios сообщило, что Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb